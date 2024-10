Ilgiorno.it - Corno Giovine, nuovo colpo alla farmacia De Micheli

(Di sabato 12 ottobre 2024)(Lodi), 12 ottobre 2024 – Sono pesanti i danni, ma ridotto il furto, subiti dDedi, nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2024. Il negozio si trova in via Kennedy 21, di fronte al campo sportivo e vicino all'ingresso del paese. Il blitz Tre razziatori a volto coperto e con guanti addosso, per non lasciare tracce, hanno divelto la serranda serranda dell'esercizio e sono entrati spaccando la vetrata di ingresso con un martello. Hanno agito indisturbati. Il titolare “Credo che ilsia durato, al massimo, tre minuti – spiega il titolare, Giuseppe Ghisalberti -Dopodiché i ladri sono fuggiti ma forse, nonostante i guanti, qualcuno ha fatto un passo falso: i carabinieri, arrivati per un sopralluogo, hanno raccolto delle impronte. Speriamo siano loro".