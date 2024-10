Una domenica speciale in trenta fattorie didattiche: per le famiglie un giorno a contatto con la natura (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un giorno a contatto con la natura e la vita nei campi tra laboratori, attività con gli animali, assaggi, percorsi sensoriali e molte altre proposte in occasione di “fattorie didattiche Aperte” organizzata dalla Regione Veneto. domenica 13 ottobre torna l’appuntamento con la campagna attraverso Padovaoggi.it - Una domenica speciale in trenta fattorie didattiche: per le famiglie un giorno a contatto con la natura Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uncon lae la vita nei campi tra laboratori, attività con gli animali, assaggi, percorsi sensoriali e molte altre proposte in occasione di “Aperte” organizzata dalla Regione Veneto.13 ottobre torna l’appuntamento con la campagna attraverso

Una domenica speciale in trenta fattorie didattiche: per le famiglie un giorno a contatto con la natura - Tra le proposte a Campo San Martino laboratori con le piante officinali, a Bovolenta l’avvicinamento ai cavalli e la passeggiata nel laboratorio di lavanda più grande d’Italia ... (padovaoggi.it)

