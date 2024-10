Liberoquotidiano.it - Mo: lavoratore thailandese ucciso da missile in Israele al confine con il Libano

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tel Aviv, 11 ott. (Adnkronos) - Unè statoquesta mattina da unanticarro a Yir'on, in, vicino alcon il. Lo ha reso noto l'ambasciata tailandese a Tel Aviv. Il bilancio delle vittime thailandesi dall'inizio della guerra è ora di 42 morti. Circa 30.000 cittadini provenienti dalla Thailandia vivono in, facendo per lo più lavori agricoli. Finora sono stati rilasciati 23 ostaggi thailandesi, mentre altri sei rimangono a Gaza.