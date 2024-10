Edoardo Donnamaria aggredito, il racconto choc sui social: “Tremavo dall’ansia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confessato pubblicamente di essere stato aggredito da una presunta fan. Lo ha raccontato in una live sul suo canale Twitch e il motivo pare sia legato alla sua relazione – conclusa – con Antonella Fiordalisi, conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia. “Non ve l’ho mai detto, ma sono stato anche aggredito sotto la radio da una persona”, ha esordito Edoardo Donnamaria in una live su Twitch rispondendo alla domanda di un utente. “Sono tornato a casa che Tremavo dall’ansia. Con la scusa di avermi portato un regalo sotto la radio mi ha detto che io non avrei dovuto far uscire l’ultima canzone e che io non sono innamorato della mia ragazza attuale”, ha confessato il 32enne. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confessato pubblicamente di essere statoda una presunta fan. Lo ha raccontato in una live sul suo canale Twitch e il motivo pare sia legato alla sua relazione – conclusa – con Antonella Fiordalisi, conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia. “Non ve l’ho mai detto, ma sono stato anchesotto la radio da una persona”, ha esorditoin una live su Twitch rispondendo alla domanda di un utente. “Sono tornato a casa che. Con la scusa di avermi portato un regalo sotto la radio mi ha detto che io non avrei dovuto far uscire l’ultima canzone e che io non sono innamorato della mia ragazza attuale”, ha confessato il 32enne.

