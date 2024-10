Clean | la spiegazione del finale del film con Adrien Brody

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024): ladeldelconQuello del revenge movie è da sempre un filone diparticolarmente popolari e acclamati, dove l’eroe intraprende una spedizione punitiva nei confronti di quanti hanno ucciso o rapito dei suoi cari. Negli anni sono diversi i titoli che hanno riconfermato la fortuna di questo genere, da Io vi troverò a Io sono vendetta, passando per Solo per vendetta e John Wick. Particolarmente interessante su questo tema è anche il thriller del 2021, diretto da Paul Solet, anche sceneggiatore insieme all’attore premio Oscar. È proprio quest’ultimo ad assumere il ruolo del giustiziere di turno, dando vita ad una sorta di rivisitazione del sicario in pensione sullo stile del Keanu Reeves di John Wick o del Bob Odenkirk di Io sono nessuno.