Velisti provetti, i cani della veleggiata "4 Zampe nel Golfo" sono i migliori skipper

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Chi ha un cane lo sa, il rapporto Pet-Pet Parent è fortissimo e indissolubile. Per rafforzare questa tematica fortemente correlata al benessere dei nostri animali, Arcaplanet in collaborazione con il Comune di Lerici e il CircoloVela ERIX ha organizzato sabato 5 ottobre lanel. Leggi anche › Alla scoperta di Lerici, in Liguria tra mare e cielo A partire dalle 13:00 lanelha visto isolcare da protagonisti il mare deldei Poeti insieme ai loro padroni, o meglio Pet Parent. In occasione dell’evento, Arcaplanet ha fornito a ciascun partecipante un kit composto da giochi e food per i Pet, oltre a una sacca con t-shirt, telo mare e coupon sconto per i Parent.