Rinnovo Kvaratskhelia, ecco quando ci sarà il prossimo incontro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Secondo il quotidiano Repubblica a breve dovrebbe esserci un nuovo incontro per discutere del Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli non ha ancora risolto la L'articolo Rinnovo Kvaratskhelia, ecco quando ci sarà il prossimo incontro proviene da ForzAzzurri.net.

Ansia Napoli - ‘caso’ Kvaratskhelia come Osimhen? Il rinnovo non è così scontato : il georgiano infastidito - NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La situazione riguardante il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è sempre più tesa. Se si arriva a giungo, il Napoli è costretto a venderlo perché gli anni di contratto diminuiscono e si rischia di ritrovarsi in una situazione simile a quella di Osimhen, con un caso non facile da risolver. (Napolipiu.com)

Rinnovo Kvaratskhelia : summit decisivo dopo Milan-Napoli. La richiesta dell’agente - Il rinnovo di Kvaratskhelia è in bilico, ma un incontro tra Manna e l’agente dopo la sfida contro il Milan potrebbe sbloccare la trattativa. L’amore per Kvaratskhelia è evidente, e il suo futuro a Napoli è una delle priorità per il club e per tutti i sostenitori. Tuttavia, ciò che emerge chiaramente è che non ci sono rotture, solo la volontà di trovare il giusto compromesso per far sì che Kvara ... (Napolipiu.com)

Kvaratskhelia - si potrebbe arrivare senza rinnovo all’estate (Repubblica) - Spero che in futuro anche lui diventerà un calciatore». L'articolo Kvaratskhelia, si potrebbe arrivare senza rinnovo all’estate (Repubblica) sembra essere il primo su ilNapolista. Antonio Conte ha voluto fortemente che tu rimanessi al Napoli: «Sono felice di lavorare con Antonio Conte. La paternità ti ha cambiato anche come calciatore? «All’improvviso avverti una motivazione in più. (Ilnapolista.it)