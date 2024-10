Real Madrid: la gamma di terzini destri che potrebbero adattarsi al Real Madrid (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-09 23:32:59 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lunga assenza di Dani CarvajaLa tripla frattura al ginocchio destro rappresenta una battuta d’arresto complessa per il Real Madrid. Al momento gli è rimasto un solo giocatore per quella posizione, Lucas Vázquez, un’ala trasformata in terzino qualche stagione fa. Questo dà al club la possibilità di presenziare al mercato invernale. pur sapendo che non c’è molto da scegliere. Il terzino destro era una posizione destinata a rinforzarsi la prossima estatema ora gli approcci sono cambiati. Il Madrid non impazzirà, ma sì metterà alla prova le possibilità. Se trovi qualcosa che ti piace prima, va bene. Altrimenti aspetterà il mercato estivo, con i rischi che questo comporta. Justcalcio.com - Real Madrid: la gamma di terzini destri che potrebbero adattarsi al Real Madrid Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-09 23:32:59 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lunga assenza di Dani CarvajaLa tripla frattura al ginocchio destro rappresenta una battuta d’arresto complessa per il. Al momento gli è rimasto un solo giocatore per quella posizione, Lucas Vázquez, un’ala trasformata in terzino qualche stagione fa. Questo dà al club la possibilità di presenziare al mercato invernale. pur sapendo che non c’è molto da scegliere. Il terzino destro era una posizione destinata a rinforzarsi la prossima estatema ora gli approcci sono cambiati. Ilnon impazzirà, ma sì metterà alla prova le possibilità. Se trovi qualcosa che ti piace prima, va bene. Altrimenti aspetterà il mercato estivo, con i rischi che questo comporta.

