Clinica mobile in città. Prevenzione cancro al seno. Screening gratuiti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prevenire è meglio che curare. Così recita il proverbio che verrà messo in pratica martedì 15 e mercoledì 16 con l’unità mobile per la Prevenzione oncologica che, dalle 9 alle 17 di entrambi i giorni (il primo al piazzale parcheggio della Coop di viale Pavia 102, il secondo in piazza Vittoria), eseguirà Screening gratuiti per il cancro al seno. Il servizio è pensato per chi ha tra i 25 e i 44 anni, periodo della vita in cui si tende a vedere il rischio di tumori come qualcosa di lontano, e quindi si fanno pochi controlli preventivi. L’esito sarà dato subito e nel caso sia positivo la paziente sarà seguita da medici esperti per ulteriori analisi. Ilgiorno.it - Clinica mobile in città. Prevenzione cancro al seno. Screening gratuiti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prevenire è meglio che curare. Così recita il proverbio che verrà messo in pratica martedì 15 e mercoledì 16 con l’unitàper laoncologica che, dalle 9 alle 17 di entrambi i giorni (il primo al piazzale parcheggio della Coop di viale Pavia 102, il secondo in piazza Vittoria), eseguiràper ilal. Il servizio è pensato per chi ha tra i 25 e i 44 anni, periodo della vita in cui si tende a vedere il rischio di tumori come qualcosa di lontano, e quindi si fanno pochi controlli preventivi. L’esito sarà dato subito e nel caso sia positivo la paziente sarà seguita da medici esperti per ulteriori analisi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alla Coop Parco Prato . Prevenzione nel carrello. Test oncologici gratuiti sul laboratorio mobile - "E’ un ambulatorio attrezzato con personale sanitario, apparecchiature tecnologiche per gli esami: l’unità mobile rappresenta un’ulteriore occasione per combattere il tumore al seno con l’arma della prevenzione". 30. "Offriamo a soci e clienti una possibilità in più di prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione: la promozione del benessere è un nostro impegno che perseguiamo, ... (Lanazione.it)

Prevenzione delle cecità : visite gratuite in un ambulatorio mobile sul lungomare - BRINDISI- Anche quest’anno ?Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets-Aps - consiglio regionale della Puglia, ha aderito all’iniziativa di prevenzione della cecità promossa e finanziata da Iapb Italia Onlus (Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità), con la collaborazione... (Brindisireport.it)

Prevenzione tumori : a Pontedera l’unità mobile per la mammografia - “Ricordo infine a tutti i cittadini che ad oggi non hanno ancora effettuato i test dello screening oncologico nell’arco del 2024 - chiude la direttrice della struttura Screening - che possono sempre contattare il numero 0584 498004 per chiedere di aderire alle campagne di prevenzione, non solo per il tumore del seno ma anche per il tumore della cervice uterina e per il tumore del colon retto. (Lanazione.it)