Cina ' leader di Taiwan deciso a ottenere l' indipendenza'

Il presidente di Taiwan William Lai è "deciso a ottenere l'indipendenza". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, sul discorso tenuto oggi da Lai per i 113 anni della fondazione della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, rimarcando tra l'altro l'impegno a "resistere all'annessione o all'invasione della nostra sovranità" e che Pechino "non ha alcun diritto per rappresentare Taiwan". Il discorso di Lai "ha messo in luce la sua posizione ostinata sull'indipendenza di Taiwan e la sua intenzione di aumentare le tensioni nello Stretto per interessi politici personali", ha aggiunto Mao.

Taiwan celebra il "National Day" : uno sfregio davanti agli occhi della Cina - Taiwan ha celebrato il suo 'National Day' in un contesto di crescenti minacce da parte della Cina, che rivendica la repubblica insulare come proprio territorio. Taiwan è stata governata sotto legge marziale fino alla transizione alla piena democrazia negli anni '80 e '90. ). Il presidente Lai Ching-te ha dichiarato a Taipei durante la cerimonia che "la Repubblica Popolare Cinese non ha il diritto ... (Liberoquotidiano.it)

Taiwan - isola celebra il suo ‘National Day’ : sullo sfondo le minacce della Cina - Il presidente Lai Ching-te ha dichiarato a Taipei durante la cerimonia che “la Repubblica Popolare Cinese non ha il diritto di rappresentare Taiwan”. ). Taiwan ha celebrato il suo ‘National Day’ in un contesto di crescenti minacce da parte della Cina, che rivendica la repubblica insulare come proprio territorio. (Lapresse.it)

Taiwan - il presidente Lai Ching-te «È impossibile che la Cina comunista diventi la nostra madrepatria» - Facendo leva sulla storia, il presidente ha osservato ironicamente che «la Repubblica di Cina potrebbe effettivamente essere la madrepatria dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese che hanno più di 75 anni». Lai: « La Repubblica di Cina potrebbe essere la madrepatria dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese» Durante il suo intervento, Lai ha voluto ricordare che Taiwan è già un ... (Lettera43.it)