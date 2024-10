Justcalcio.com - Bukayo Saka nominato capitano dell’Inghilterra per sostituire Harry Kane, leggenda dei Tre Leoni

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.è stato indicato come prossimoda un’exdei Tre, 23 anni, ha già 42 presenze in nazionale e sta rapidamente diventando un eroe di culto per il suo paese. Avendo segnato 12 gol anche per la sua nazionale, la stella dell’Arsenal diventerà probabilmente un titolarenel prossimo decennio.è l’attualee lo ha fatto da quando il breve regno di Jordan Henderson è durato solo un anno. Sembra che l’attuale tecnico Lee Carsley permetterà all’uomo del Bayern Monaco di continuare i suoi incarichi, ma un’ex stella inglese dice che pensa chesia l’erede naturale.