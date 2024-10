Lactalis investe 31 milioni di euro in Emilia Romagna nel 2023/24 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lactalis Italia - prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Galbani, Parmalat, Leerdammer, Ambrosi e Castelli - consolida la sua presenza nelle regioni italiane, con un cospicuo investimento in Emilia-Romagna nel biennio 2023/2024 pari Parmatoday.it - Lactalis investe 31 milioni di euro in Emilia Romagna nel 2023/24 Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Italia - prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Galbani, Parmalat, Leerdammer, Ambrosi e Castelli - consolida la sua presenza nelle regioni italiane, con un cospicuo investimento innel biennio/2024 pari

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lactalis investe 31 milioni di euro in Emilia Romagna nel 2023/24 - Saranno 3.351 posti di lavoro sostenuti lungo tutta la filiera, 811 le aziende fornitrici in Emilia-Romagna per un valore complessivo di acquisti pari a 276 milioni di euro ... (parmatoday.it)

Lactalis Italia investe 31 mln in Emilia-Romagna: “Regione strategica" - Lactalis Italia - azienda del settore agroalimentare nota per marchi come Galbani, Parmalat e Ambrosi - ha investito 31 milioni di euro in Emilia-Romagna nel biennio 2023-2024 "a favore della sostenib ... (parma.repubblica.it)

Lactalis, investimenti da 31 milioni negli ultimi due anni - Lactalis Italia investe oltre 31 milioni in Emilia-Romagna, generando 553 milioni di impatto economico e 3.351 posti di lavoro. Con 9 stabilimenti e un focus sull'innovazione, il gruppo contribuisce a ... (quotidiano.net)