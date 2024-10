Italia-Belgio Calafiori | Affezionato all’Olimpico giocherò davanti ad amici e famigliari

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Per me è un motivo d’orgoglio perchéai mieie ai miei. A questo stadio sono molto“. Lo ha detto in conferenza stampa il difensore azzurro Riccardoalla vigilia di, match di Nations League in programma allo stadio Olimpico di Roma, quello dove il classe 2002 dell’Arsenal ha mosso i primi passi in carriera. Tra gli avversari di domani c’è Leandro Trossard, uno dei suoi compagni all’Arsenal: “Sarà divertente giocare contro di lui, è un top player e darò ai miei compagni dei consigli per aiutarli a fermarlo. È un grande giocatore: è forte nell’uno contro uno e sa calciare bene in porta. Cercheremo di limitarlo il più possibile“. Sui punti in comune tra Arteta e Spalletti: “La costante è che entrambi puntano a dominare la partita attraverso il gioco.