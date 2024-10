Anteprima24.it - Il tenore italiano Alessandro Lora riceverà il Premio Caruso a New York

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIldi esperienza internazionale, il 15 ottobre alle ore 19.30 a Newpresso l’istituto di cultura italiana,il prestigioso “2024” in occasione della celebrazione dei 150 anni della nascita di Enrico. La nuova edizione del “”, ideato da Dante Mariti e prodotto da Melos International, dopo varie edizioni a Sorrento approda a New. Città importante per lo storicoEnrico, che nella Grande Mela ha debuttato con il Rigoletto al Metropolitan Opera di Newriscuotendo un grande successo. «Questoè un’occasione per assegnare riconoscimenti a varie eccellenze italiane – dichiara Dante Mariti – distinte in diversi settori quali la lirica, il sociale, l’arte, il made in Italy, sia in America, sia nel mondo».