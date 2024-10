Vendita di eroina lungo le Mura: spacciatore bloccato dopo la fuga (Di martedì 8 ottobre 2024) Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Ferrara. Nel pomeriggio di lunedì, i controlli dei militari si sono concentrati nelle zone di viale IV novembre e di corso Piave dove, in abiti borghesi, è stata svolta un’attenta azione di monitoraggio della zona Ferraratoday.it - Vendita di eroina lungo le Mura: spacciatore bloccato dopo la fuga Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri di Ferrara. Nel pomeriggio di lunedì, i controlli dei militari si sono concentrati nelle zone di viale IV novembre e di corso Piave dove, in abiti borghesi, è stata svolta un’attenta azione di monitoraggio della zona

IGN Mixtape #18: eroi multiversali, atmosfere cyberpunk e due film animati da recuperare - Questo mese, lato uscite, non si scherza: per quanto i riguarda i videogiochi, ad esempio, abbiamo due pezzi grossi come l'attesissimo Metaphor: ReFantazio, il nuovo JRPG di Atlus, e il remake di Sile ... (it.ign.com)

Pontida, Orban: «Salvini in Ungheria è un eroe, lui patriota europeo». Vannacci: «La cittadinanza non si regala» - A Pontida è ufficialmente iniziata la tradizionale kermesse della Lega, che vedrà la partecipazione del premier ungherese Viktor Orban, il leader dei sovranisti olandesi Geert ... (ilmattino.it)

Parchi e aree verdi di Saronno al setaccio: denunciate 7 persone, arrestati due spacciatori - In azione nel corso del fine settimana i reparti dei carabinieri e le unità cinofile. Controlli nelle principali aree della città e delle due stazioni ferroviarie, interessato anche il Comune di Cisla ... (ilgiorno.it)