Oasport.it - Paolo Barelli: “Alle Olimpiadi la tecnologia ha fallito”. Sandro Campagna: “L’Italia è con noi”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La presentazione del Campionato Italiano Maschile di pallanuoto per la stagione 2024-2025 è stata l’occasione per i vertici federali e quelli tecnici di fare il punto e di tornare su quanto successo nell’ultima estate, in particolare al maschile,di Parigi 2024. Il quarto di finale perso in maniera molto discussa, e ai tiri di rigore, contro l’Ungheria è ancora nella testa e nelle parole del ct del Settebello,, e in quelle del presidente federale,. Il tecnico azzurro, nelle parole riportate dell’Ansa, ha affermato: “A Parigi abbiamo perso, ma tuttaè stata con noi nel dolore. Ma la nazionale è già competitiva e io sono molto fiducioso. Siamo in buone mani eprossimesaremo molto competitivi, anzi lo saremo già dai Mondiali di Singapore”.