Napoli Ponticelli al setaccio | decine di perquisizioni domiciliari

É in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere partenopeo di Ponticelli. Decine i carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno setacciando le

Funerali di Luciano Vivenzio “Rececconi” : in migliaia a Ponticelli per dire addio al leader ultras del Napoli - Migliaia di ultras con le bandiere del Napoli a Ponticelli per omaggiare lo storico leader ultras dei Fedayn.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Blitz anticamorra a Napoli - nel mirino clan De Micco-De Martino : controllava le case popolari di Ponticelli - Nel mirino il clan De Micco-De Martino che "aveva il controllo assoluto di gran parte della città", ha detto il procuratore Nicola Gratteri sottolineando che "oggi i cittadini di Napoli […]. Gratteri: "Il clan aveva il controllo assoluto, ora cittadini sono liberi" Blitz anticamorra oggi al centro ... (Sbircialanotizia.it)

