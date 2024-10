Liberoquotidiano.it - "Io e Re Carlo? Lo facciamo da anni": Melania Trump, una rivelazione privatissima

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)amica "speciale" di re: a rivelarlo è lei stessa nella sua nuova autobiografia, in uscita alla fine del mese. Nel libro di memorie dell'ex first lady, intitolato ": a Memoir", ci sono aneddoti sulla sua infanzia slovena, sulla sua carriera nell'alta moda in Europa e a New York, e sul suo incontro con Donald. Tra le pagine dell'autobiografia anche una confessione sul sovrano d'Inghilterra:ha rivelato di essere amica di penna di re, con il quale condivide una "corrispondenza continua" dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L'ex first lady, 54, ha raccontato che, dopo il primo incontro cona New York nel 2005, i due si sono rivisti nel 2019 durante una visita di Stato nel Regno Unito, quandoera alla Casa Bianca.