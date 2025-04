Oasport.it - Taekwondo: i convocati dell’Italia per il Serbia Open. Ilenia Matonti guida il gruppo azzurro

Dopo il Dutchdello scorso inizio di marzo, l’Italia delè pronta a tornare a combattere in un nuovo appuntamento internazionale: quello del, del prossimo fine settimana.In quel di Belgrado, in un torneo G1 in preparazione della seconda parte della stagione continentale e non solo, saranno ben 10 gli azzurri coinvolti.Cinque saranno le rappresentanti femminili: Giulia Galiero (-46kg),Elisabetta(-49kg), Elisa Al Halwani (-53kg), Giada Al Halwani (-57kg) e Giulia Maggiore (-67kg). Un numero esattamente identico anche al maschile: Giuseppe Foti (-58kg), Ludovico Iurlaro (-63kg), Christian Santinelli (-63kg), Angelo Mangione (-74kg) e Mattia Molin (+87kg).Grande attenzione in particolare su, che compete nei -49 kg (categoria olimpica femminile) e che ha mostrato di essere sempre di più in grande crescita, e su Angelo Mangione nei -74 kg al maschile.