Delitto Garlasco legali Poggi | Difesa Stasi cerca qualcuno da dare in pasto ai media

La "generica evocazione di una 'compatibilità' del profilo" oggetto delle "27 analisi effettuate in sede peritale" con "quello dell'attuale indagato", Andrea Sempio, "non modifica in alcun modo il quadro probatorio, a maggior ragione in assenza di qualsiasi contatto fra l'assassino e le unghie della vittima", come dimostrato nell'appello bis su Alberto. Lo scrivono idei familiari di Chiara, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, in una memoria al gip di Pavia, parlando dell'insistito "tentativo del condannato" dire "con ogni mezzo, un responsabile 'alternativo'" da"inal circuitotico".