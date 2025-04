Tvzap.it - Assalto nell’azienda orafa, il proprietario interviene e apre il fuoco: cos’è successo

, ilil. Una nota aziendadi Vicenza è stata presa di mira da un gruppo di rapinatori, messi in fuga dalla reazione tempestiva delche ha deciso di affrontarlindo ilcon una pistola. Il titolare dell'azienda Robertino Zancan ha spiegato l'accaduto rivelando cosa lo abbia spinto a reagire. Tentata rapina all'azienda Zancan di VicenzaTutto è iniziato nella notte di mercoledì sera quando il silenzio è stato rotto dallo squillo del sistema di allarme entrato in azione. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, Robertino Zancan, titolare di un'aziendaa Ponte di Nanto, si è trovato di fronte all'incubo che sperava di non dover rivivere.