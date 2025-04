Lettera43.it - Manifestazione del 5 aprile a Roma contro il riarmo: adesioni, percorso e programma

Leggi su Lettera43.it

Sabato 5si terrà unail piano diapprovato lo scorso marzo dalla Commissione europea e su cui si è aperto un lungo e acceso dibattito a livello continentale. A organizzare il corteo è stato il Movimento 5 stelle. Lo slogan dell’iniziativa è: «Basta soldi per le armi. Fermiamoli!». Lapartirà da Piazza Vittorio Emanuele II nella Capitale alle 13 e si concluderà in via dei Fori Imperiali. Lì sarà allestito un palco su cui saliranno diversi protagonisti della vita politica nazionale. Anche altri partiti hanno già confermato la loro adesione, invitati dal leader del M5s Giuseppe Conte.CI SIAMO QUASI!Il 5scendiamo in piazza aper dire a gran voce NO al!Ci vediamo alle 13:00 in Piazza Vittorio Emanuele II. In corteo raggiungeremo il palco finale in Via dei Fori Imperiali.