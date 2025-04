Anteprima24.it - Retribuzione Feriale Enti Locali: la FP CGIL convoca un incontro di approfondimento tecnico-giuridico per i lavoratori

Tempo di lettura: 4 minutiLa Funzione Pubblicadi Benevento organizza undirivolto a tutte le lavoratrici e ideglidella provincia di Benevento. – l’annuncio di Domenico Raffa Segretario Generale FPBeneventoL’obiettivo è fornire un’analisi dettagliata della normativa e della giurisprudenza europea e nazionale in materia di calcolo dellaspettante durante il periodo di ferie annuali retribuite, garantito dalla Direttiva UE 2003/88/CE, con particolare riferimento alle sue concrete implicazioni per i dipendpubblici.L’si terrà:Martedì 8 Aprile 2025 Ore 18:00 Presso il Salone “Giuseppe Di Vittorio” SedeBeneventoAl centro dell’analisi vi saranno le sentenze fondamentali della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che hanno inciso sull’interpretazione del concetto di “:Sentenza C-155/10 (Williams e altri c.