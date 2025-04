Sport.quotidiano.net - Per il dopo Ederson l’Atalanta monitora il danese Morten Frendrup e Tino Anjorin dell’Empoli

Bergamo, 3 aprile 2025 – In vista del prossimo mercato estivodue mediani, entrambi stranieri, che si stanno mettendo in bella mostra nel nostro campionato. A fine stagione arriveranno offerte importanti per José, da top club europei, per cui, pur non dando per scontata la partenza del brasiliano, la dirigenza nerazzurra stando profili pronti per il presente ma con margini ulteriori di crescita, come alternativa per il brasiliano e anche in ottica futura anche di Marten De Roon, che sabato ha compiuto 34 anni. L’idea è di puntare su un calciatore già rodato in serie A, già pronto, esperto ma ancora giovane, che possa fare da riserva a De Roon e a, oppure pronto per crescere vicino all’olandese se il brasiliano dovesse partire. L’identikit porta al nazionale, classe 2001, cresciuto nel Broendby, da tre anni punto di forza del centrocampo del Genoa.