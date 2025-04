Formiche.net - Global Gateway, un passo in avanti tra Ue e Asia centrale

A Samarcanda i massimi vertici dell’Ue partecipano al primo summit dell’: è la prima volta in assoluto e dimostra un attivismo su fronti strategici che fino a ieri erano ad esclusivo appannaggio di Russia e Cina. Una presenza che, al contempo, fa maturare la consapevolezza che l’insieme delle politiche che riguardano il contesto che abbracciae Vecchio continente vanno valutate non singolarmente: bensì potranno portare un dividendo politico solo se integrate con altre, come ad esempio l’Imec, il Trans Caspian Transport Corridor nell’ambito del progetto infrastrutturalee da 300 miliardi di dollari del.Qui SamarcandaNon un nuovo inizio ma un. Ursula Von der Leyen sceglie questa traccia per aprire i lavori del primo vertice tra i cinque Paesi dell’e i Paesi dell’Ue.