Iodonna.it - La popstar torna in Italia dopo sette anni con il The Mayhem Ball Tour: per chi è riuscito ad accaparrarsi il biglietto l'appuntamento è a ottobre

Tutti pazzi (letteralmente) per Lady Gaga.l’annuncio delle due datene del suo The(il 19 e 20all’Unipol Forum di Assago), i fan hanno preso d’assalto i siti di ticketmaster e ticketone in occasione delle prevendite: oltre 115 mila utenti sono rimasti in coda, con tempi di attesa che hanno superato abbondantemente l’ora. Alessandro Cattelan la prende sul ridere: il caso delle ragazze che volevano Lady Gaga e finiscono al suo spettacolo X Leggi anche › Lady Gaga ina Milano il 19 e 20: come acquistare i biglietti Molti sono rimasti a bocca asciutta.