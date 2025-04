Formiche.net - Parigi e Londra guidano il dialogo sulle regole per gli spyware

Negli ultimi anni, il mondo della cybersecurity ha assistito a un aumento preoccupante nell’uso irresponsabile di strumenti di hacking commerciale, che hanno alimentato sia abusi diretti – come attacchi contro giornalisti e attivisti, come racconta il caso italiano Paragon – sia dinamiche economiche che incoraggiano lo sfruttamento di vulnerabilità digitali. In risposta a questa crescente minaccia, il governo francese, in collaborazione con quello britannico, ha lanciato un’iniziativa diplomatica, conosciuta come il Processo Pall Mall, riunitasi aquesta settimana.Questa iniziativa mira a stabilire un quadro regolatorio internazionale per gli strumenti di intrusione cibernetica commerciali. Tra le proposte chiave, figurano la regolamentazione del loro sviluppo e della vendita, l’istituzione di meccanismi di controllo sull’uso interno e la creazione di processi di equità per le vulnerabilità digitali.