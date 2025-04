Oasport.it - Perché Federica Brignone ha fatto i Campionati Italiani: l’importanza dei gruppi sportivi

si è infortunata durante il gigante valido per idi sci alpino. La fresca vincitore della Coppa del Mondo generale aveva deciso di prendere parte alla rassegna tricolore a pochi giorni di distanza dal suo rientro in patria dopo aver alzato al cielo la Sfera di Cristallo a Sun Valley, ma purtroppo la seconda manche della gara tra le porte larghe si è rivelata fatale: una brutta inforcata, una rovinosa caduta e il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Santa Chiara di Trento.La TAC ha evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Il referto è dei peggiori e si attendono ulteriori dettagli, ma verosimilmente saranno necessari un’operazione e un lungo periodo di riabilitazione. Vero che la stagione è finita, ma la tarda primavera e l’estate sono periodi fondamentali per testare i materiali in vista della prossima annata agonistica che tra l’altro culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.