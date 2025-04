Dazi di Trump cosa succede tra Russia e Ucraina e quell’aiutino alle auto elettriche

Leggi su Open.online

Mercoledì 2 aprile, Donaldha reso note le percentuali deiimposti negli Stati Uniti sui prodotti provenienti dall’estero. Ha suscitato curiosità la presenza, nell’elenco dei Paesi soggetti a, di due “isole dei pinguini” (Heard e McDonald), comparse nelle ultime slide delle grafiche diffuse ai media dalla Casa Bianca. Oltre a spiegarne il motivo, precisiamo che non tutti i prodotti importati saranno colpiti. Esiste un elenco che di fatto esclude prodotti di prima necessità e non solo, come le materie prime fondamentali per la produzione di, rilevanti non solo per Tesla di Elon Musk, e le terre rare che potrebbero arrivare dall’.La strana storia delle isole Heard e McDonaldNelle schede mostrate da Donalddurante la conferenza stampa, o in quelle condivise su Truth, non troverete quella che riporta i nomi delle due isole.