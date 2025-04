Ilfattoquotidiano.it - “La procura non ci ha avvertiti dell’archiviazione di Bellini”: la protesta dei familiari delle vittime delle stragi

Non sono statidalladi Firenze della richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di Paolo. È un comunicato diquello diffuso dal Coordinamento nazionaleAssociazioni dei, dopo aver appresodell’ex esponente di Avanguardia nazionale, indagato per la strage di via dei Georgofili. “La legge prevede che, per i delitti commessi con violenza alla persona (art.408, comma 3° bis CPP), l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del Pubblico Ministero, alla persona offesa. Ladi Firenze, invece, non ha provveduto a avvisare lee i loro, imposto dalla legge, così cancellando perfino l’esistenzae negando la possibilità di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione”, si legge nella nota firmata, tra gli altri, anche da Salvatore Borsellino e Paolo Bolognesi.