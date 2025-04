Iltempo.it - “Tentativi di sovvertire la verità e dare Sempio in pasto ai media”, ira dalla famiglia di Chiara Poggi

Continuano gli attacchi incrociati sul delitto di Garlasco. I legali Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna scrivono di una «sorprendente apertura di un terzo procedimento penale nei confronti di Andreasulla base di elementi probatori introdottidifesa del condannato» in una memoria destinata alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, prima che decidesse di accogliere la richiesta di incidente probatorio nell'indagine in cuiè indagato per l'omicidio di. Nel documento, gli avvocati delladella vittima evidenziano «l'insistito tentativo del condannato (Alberto Stasi, ndr) di provare ad individuare - con ogni mezzo - un responsabile alternativo e di consegnarlo inal circuitotico». Parole dure da parte dei legali che non hanno alcun dubbio sul fatto che la Suprema Corte abbia messo una incontrovertibile parola 'fine' sull'autore del delitto.