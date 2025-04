Ilgiorno.it - Pavia, donna sfregiata al volto dalla rivale: chiuso 5 giorni il bar teatro dell’aggressione

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 aprile 2025 - Barper 5per la lite fra due donne con sfregio al. Il questore diha disposto "la sospensione per5 (dal 3 aprile al 7 aprile 2025 compreso) - spiega la nota della Questura - dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito ain via Vigentina denominato Fenice Bar". Il provvedimento è la conseguenza dell'episodio violento avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo, quando una40enne di nazionalità colombiana era stataalcon un taglierino al culmine di una lite con una un'altra, 37enne dominicana, che era poi stata rintracciata e arrestatapolizia. "Tale provvedimento - conferma il comunicato odierno della Questura - si è reso necessario in quanto in data 9 marzo 2005 si era verificata all'interno del bar una grave aggressione tra avventori nel corso della quale unariportava lesioni giudicate guaribili in21 inferte mediante l'uso di un taglierino".