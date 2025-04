Quotidiano.net - Bambole di Pezza, musica e divertimento sul palco: “Vogliamo la parità, non che le donne siano superiori agli uomini”

Milano, 3 aprile 2025 – Questa sera ledi, il simbolo femminile del pop rock, saranno suldei Magazzini Generali di Milano. Una festa con tanti ospiti, nella quale la band proporrà al pubblico i brani dell’ultimo disco ‘Wanted’, tra cui anche il singolo ‘Superlove’, e non solo. Ragazze, come è nata ‘Superlove’? “Parla di amore libero, è un brano che richiama l’atmosfera anni Settanta di Woodstock, rispecchia in pieno le tematiche femministe e didi genere che ci sono care.la, non che leprevalgano sugli. Avevamo voglia di fare una canzone che parlasse d'amore, ogni tanto è bello affermare che ci piace l'amore, che ci piace stare bene. Noi facciamoper passione e anche pere in questa canzone si avverte questa attitudine”.