Ilgiorno.it - Gioco dell’Oca e partite a Burraco, Briscola, Scopa e Rubamazzetto: a Milano “Una giornata con Dal Negro”

, 3 aprile 2025 – Dal, la storica azienda produttrice di carte da, giochi da tavolo e di società e simbolo del Made in Italy in tutto il mondo, fa tappa asabato 12 aprile con l’evento "Unacon Dal" negli spazi di WOW Spazio Fumetto, dove l’azienda è in mostra fino al 19 aprile con “Giochi sul tavolo. Storia e mito delda tavolo dal 2500 a.C. a. domani”, in collaborazione con Assogiocattoli. Aperta a curiosi, appassionati e famiglie, ladedicata è pensata per riscoprire la magia del. Nel corso dell’evento si potrà partecipare a giochi da tavolo con il moderatore Spartaco Albertarelli, uno dei curatori della mostra e tra i massimi esperti italiani del settore, tornei die live painting con il coinvolgimento delle artiste Serena Gianoli, illustratrice della nuova versione deldi Dal, Federica Monzio Compagnoni che ha ideato e creato Mix - O ed Elettra Deganello, artista che ha di recente firmato con Dalun mazzo che fa rivivere l’antica tradizione del tarocco genovese.