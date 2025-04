Atp Marrakech 2025 | Bellucci ai quarti Herbert battuto in due set

Leggi su Sportface.it

Mattiastacca il biglietto per idi finale del torneo Atp 250 di. Il classe 2001 di Busto Arsizio ha sconfitto il francese Pierre-Huguescon il punteggio di 6-2 7-5, al termine di un incontro durato un’ora e 23 minuti. Prestazione solida da parte dell’azzurro, che ora attende il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor e Pablo Carreno Busta. Dopo il buon esordio con vittoria in due set contro il russo Pavel Kotov, prosegue dunque il trend positivo disulla terra rossa, che sul cemento nordamericano aveva perso un po’ di smalto nelle ultime settimane.ROLAND GARROS 2024Mattia(ITA)Photo © Ray GiubiloLa cronaca diIl break che spezza l’equilibrio nel primo set arriva subito in favore di, che sfrutta un paio di errori del suo avversario e si porta sull’1-0.