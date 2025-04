Tpi.it - Prova a entrare in contatto con il popolo di North Sentinel: arrestato un cittadino statunitense. Survival International: “Ha messo a rischio tutti”

Undegli Stati Uniti è statonell’arcipelago delle isole Andamane e Nicobare, in India, con l’accusa di essere entrato illegalmente nell’isola di, dove hato aincon ilincontattato deiesi. Un comportamento definito “spericolato e sciocco” da, secondo cui l’uomo hase stesso e l’intera popolazione locale, visto che “i popoli incontattati non hanno difese immunitarie verso malattie per noi comuni come l’influenza o il morbillo, che potrebbero sterminarli completamente”.Il 24enne Mykhailo Viktorovych Polyakov, secondo quanto riferito da fonti delle forze di sicurezza locali all’agenzia di stampa indiana Pti, è statoil 31 marzo scorso dal dipartimento per le indagini criminali della Polizia delle isole Andamane e Nicobare dopo essere entrato, senza alcuna autorizzazione, nel territorio della riserva tribale proibita dell’isola di