Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5

A partire da lunedì 7 aprile,5 accoglierà un, avvincente: The. Il programma, condotto da, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro.Thela24h simile al Grande FratelloCome nel famoso Grande Fratello, anche in Thei concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. La differenza è che, in questo caso, la competizione sarà ancora più intensa: solo una coppiala possibilità di vincere.La vita quotidiana dei partecipanti sarà visibile in24 ore su 24, proprio come avviene nel Grande Fratello, ma con una novità: Mediaset Extra (55 del digitale) e Mediaset Infinity offriranno la possibilità di seguire ilanche in streaming, permettendo ai telespettatori di non perdersi nemmeno un minuto dell'avventura.