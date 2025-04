Spazionapoli.it - Napoli Basket, Pangos: “Vittoria con Milano? Meritata! E sul futuro…”

Kevinnon ha dubbi, ecco cosa ha detto sullacone sul futuro al.Il playmaker delKevinha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’evento di presentazione di Monstars, collana tascabile dedicata al mondo del. Il classe 1993 ha toccato diversi argomenti, dalla stagione azzurra, allaconfino al futuro a.“Penso che la squadra abbia iniziando a definire la sua identità. Penso che all’inizio della stagione noi eravamo molto vicini in alcune partite agli avversari, semplicemente non siamo riusciti a raccogliere i frutti del nostro lavoro. Con questa squadra abbiamo trovato un sistema in cui tutti stanno giocando un po’ del loro miglior, e ci siamo uniti: siamo diventati davvero una squadra, alla fineSorridere quando hai perso undici partite di fila, ad essere onesti, è persino difficile andare in pubblico perché sei solo, senti che stai deludendo le persone sai.