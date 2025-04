Sport.quotidiano.net - Motogp, piccolo record di Bagnaia: è il primo a battere Marquez dopo 8 anni

Roma, 3 aprile 2025 – Due piccolia Austin, sede della terza tappa del motomondiale 2025. Le vittorie di Ducati, ormai non fa più notizia, e di Pecco, che invece ha riscattato un inizio di stagione difficile, sono andate a riscrivere il libro dei. Più insperata l’affermazione di Pecco, che aveva sempre perso nello scontro connei primi due weekend, e ad Austin ha beneficiato della caduta del rivale per conquistare la prima vittoria del 2025: ora ha ritrovato fiducia e crede nel titolo. Senza quell’errore probabilmente sarebbe arrivato secondo, ma in generale si è visto un Pecco più confidente con la moto nuova e ora, in Qatar, potrebbe partire un nuovo campionato. Dominio ancora netto di Ducati che è invece arrivata a venti vittorie di fila come MV Agusta. Nessuno aveva battuto Marc in ottoMarcha sempre demolito i suoi compagni di box, perfino i più talentuosi.