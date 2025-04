Tarantinitime.it - Chiuso un circolo privato in via Mazzini

Tarantini Time QuotidianoContinua l’attività di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei circoli privati.Sotto la lente d’ingrandimento è finito un clubsito nella centralissima via.Una decina i controlli effettuati nell’arco di un anno che hanno evidenziato la costante presenza sia all’interno dei locali che all’esterno di persone gravate da numerosissimi pregiudizi, in particolare in materia di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, di reati contro la persona e contro il patrimonio.Inoltre nell’ultimo controllo svolto dal personale della Divisione Polizia Amministrativa avvenuto lo scorso mese di marzo, è stata rilevata la presenza all’interno deldi sei apparecchi da intrattenimento non collegati in rete ed installati senza alcuna autorizzazione.