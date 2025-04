Vanityfair.it - Lauren Graham, il look iconico di Una mamma per amica in realtà era proprio suo

La T-shirt verde con la scritta «Everyone loves an Irish Girl» che l'attrice, che interpreta i panni di Lorelai Gilmore, sfoggia in un episodio della quarta stagione della serie tv non era un costume di scena. Ma una maglietta del suo armadio personale