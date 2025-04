Iltempo.it - Valditara annuncia la nascita dell'Orchestra della scuola italiana. "Valorizziamo il talento dei nostri studenti"

Leggi su Iltempo.it

«Oggi nasce l'nazionale. È una decisione che ho fortemente voluto per valorizzare lo straordinario contributo che i licei musicali e la nostra cultura musicale offrono alla società del nostro Paese. Questanazionale deve essere qualcosa che non solo valorizza le straordinarie esperienze deigiovani che studiano nei licei musicali, ma che favorisce l'avvicinarsi dei giovani ea gente, dei cittadini,a popolazione, alla bellezzaa musica classica». Lo hato il ministro'Istruzione e del Merito, Giuseppe, intervenuto nella Basilica Papale di San Francesco in Assisi alla presentazione del progetto 'Uto Ughi per i Giovani', percorso formativo che coinvolge glinei principali teatrie città italiane, evento speciale per insegnanti ededicato alla scopertaa musica classica e'arte.