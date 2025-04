Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli l’annuncio inaspettato dalla giornalista

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il grande giorno, alla fine, arriverà. Dopo nove anni di relazione,hanno deciso di sposarsi. A dare, in modo tanto ironico quanto sincero, è stata la stessadurante un’intervista nel podcast Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan, in uscita venerdì 4 aprile su RaiPlay. Lae opinionista, nota per la sua verve pungente, si è lasciata andare a un racconto personale che svela una proposta di matrimonio tutt’altro che convenzionale. “Dopo pochi giorni che ci eravamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. >>“Sorpresa per voi: guardate con chi sto”., che serata dopo il Grande Fratello: così festeggia il ritorno a casaAvevo 41 anni e la sensazione che fosse adesso o mai più”, ha raccontato.