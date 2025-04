Lanazione.it - Firenze, in piazza dei Ciompi torna Artefacendo

Leggi su Lanazione.it

, 3 aprile 2025 - Sabato 5 aprile, dalle 10 alle 20,indei, a, l’appuntamento con, la mostra-mercato di artigianato artistico e tradizionale promossa da CnaMetropolitana con il Comune di. Una giornata all’insegna della creatività, della qualità e della manualità, con il meglio del “fatto a mano” a chilometro zero. Saranno 26 le botteghe artigiane presenti, selezionate per rappresentare la varietà e il valore dell’artigianato contemporaneo: oggetti in legno, ceramica, tessuti, vetro, pelle, gioielli, accessori, moda, illustrazioni e molto altro. Oltre all’esposizione e alla vendita, il pubblico potrà assistere anche a dimostrazioni dal vivo, che sveleranno i segreti dei mestieri artigiani e permetteranno di osservare da vicino le fasi di lavorazione, solitamente visibili solo in bottega.