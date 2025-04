Ilfattoquotidiano.it - La scorciatoia del governo sul ddl Sicurezza: diventa decreto legge per accelerare dopo l’inciampo al Senato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’iter del ddlva per le lunghe? Illo trasforma in. Nel Consiglio dei ministri di venerdì sarà approvato unche assorbirà in larga parte le norme contenute nel contestatissimo provvedimento di stampo securitario, costretto nei giorni scorsi a tornare dalalla Camera – dov’è già stato approvato a settembre – per un problema di coperture finanziarie. L’operazione servirà anche a sbloccare uno stallo politico interno alla maggioranza, modificando i due contenuti del testo finiti nel mirino del Quirinale: la possibilità di tenere in carcere le detenute madri di figli piccoli (eliminando l’obbligo di differimento pena) e il divieto ai migranti irregolari di acquistare sim telefoniche. Fratelli d’Italia e soprattutto Forza Italia sarebbero stati disponibili a rivedere questi due punti: sulle detenute madri gli azzurri avevano addirittura presentato un emendamento, poi ritirato.