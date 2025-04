Mistermovie.it - Mister Movie | Il ritorno de Il senso della vita, nel 2026 nuova edizione con Paolo Bonolis

Un annuncio sorprendente quello di, che ha svelato ildel suo storico programma Il, a distanza di 15 anni dalla sua ultima, andata in onda nel 2011. L’annuncio è arrivato durante un'intervista nel podcast "Doppio Passo", condotto insieme al figlio Davide, dove il presentatore ha condiviso alcuni dettagli sullaversione del programma.Ilpiù contemporaneaha confermato che ladi Ilè prevista per il, con un restyling che renderà il format più adatto ai tempi moderni, pur mantenendo il suo spirito originale. "Riprenderò ‘Il’ con una contemporaneizzazione del racconto", ha affermato, con l’intento di rinnovare il programma per attrarre nuove generazioni senza dimenticare le sue radici.