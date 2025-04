Lapresse.it - Dazi Trump, Scholz: “Scelta sbagliata”

annunciati dasono un “attacco” a un sistema commerciale che ha portato prosperità globale e che l’America stessa ha contribuito a progettare e “l’intera economia globale soffrirà per queste decisioni che non sono state ponderate”. È quanto ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, commentando il piano diannunciato ieri sera dal presidente Usa Donald.“Penso che la recente decisione tariffaria del presidente degli Stati Uniti sia fondamentalmente. È un attacco a un ordine commerciale che ha creato prosperità in tutto il mondo. L’intera economia globale soffrirà di queste decisioni sconsiderate. Le imprese, noi consumatori, i consumatori di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti”, ha sottolineato.