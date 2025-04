361magazine.com - Viaggi di primavera: come preparare il bagaglio perfetto

Leggi su 361magazine.com

Ci saranno diversi giorni di pausaQuest’anno laregala un’occasione imperdibile per chi amaare: tre weekend lunghi, tra Pasqua, 25 aprile e Primo Maggio, ideali per partire alla scoperta di nuove mete e lasciarsi conquistare dalla bellezza della stagione.Per vivere al meglio ogni avventura, unben organizzato è il segreto perare senza stress. Thermos, pioniere nell’isolamento sottovuoto, ha raccolto alcuni consigli pratici perla valigia in modo efficiente, senza dimenticare nulla di essenziale.Cosa mettere in valigia?Partendo dai fondamentali, documenti dio, un kit di pronto soccorso e gli accessori tecnologici non possono mancare: una power bank per restare sempre connessi e un adattatore universale per affrontare qualsiasi presa elettrica nel mondo.