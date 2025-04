Ilfattoquotidiano.it - Da 8 mesi senza stipendio: l’incubo della Lucchese, venduta tre volte in un mese. Il ds: “Orgoglioso dei calciatori, ma siamo stanchi”

“Stiamo vivendo una situazione surreale”. Cinque parole che più chiare di così non si possono avere: le esprime a ilFattoQuotidiano.it il direttore sportivo, Claudio Ferrarese, che è artefice di un miracolo sportivo dentro a un incubo societario talmente tanto brutto da minacciare una cosa che nel calcio si vede quasi mai: lo sciopero dei giocatori. Proprio così, i toscani sono pronti a non scendere in campo il prossimo 5 aprile per la partita in casa del Pontedera (in programma alle 17.30). Perché non ne possono più di giocare a questa condizione: gratis.Otto: la situazioneTutto ha inizio (o forse è meglio dire fine) il 14 gennaio, quando la società di Andrea Bulgarella viene ceduta a una cordata di imprenditori lombardi capitanata dall’avvocato Giuseppe Longo.