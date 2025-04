Lapresse.it - Usa, l’ordine ai diplomatici in Cina: “Niente relazioni sentimentali o sessuali con i cinesi”

Il governo degli Stati Uniti ha vietato ai membri dello staff governativo Usa in, nonché ai loro familiari e ai contractors che hanno nulla osta di sicurezza, di averecon cittadini. Lo riferiscono ad Associated Press quattro persone con conoscenza diretta della questione, precisando che questa policy è entrata in vigore a gennaio, poco prima dell’insediamento alla Casa Bianca del presidente Usa Donald Trump, e che riguarda l’ambasciata Usa e 5 consolati, cioè 4 in(Canton, Shanghai, Shenyang e Wuhan) e il consolato nel territorio semi-autonomo di Hong Kong.Le regoleLa regola non si applica al personale Usa di stanza fuori dalla. L’unica eccezione è prevista per il personale Usa conpreesistenti con cittadini, che può richiedere un’esenzione.